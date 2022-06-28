Взрываются российские склады и казармы: Гайдай о ситуации в Луганской области

В Луганской области один за другим взрываются склады с боеприпасами россиян, а также казармы с личным составом врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

Глава Луганской области прокомментировал ситуацию в регионе. В частности, рассказал, что многим раненым 27 июня в Лисичанске ампутировали конечности. Они все госпитализированы по больницам Краматорска.

"Обезопасить население от российских снарядов почти невозможно - люди попадают под обстрелы, идя за едой или водой, как вчера, а также гибнут под завалами домов", - рассказал Гайдай.

Он добавил. что в Лисичанске отсутствуют вода, свет и газ. Доставка гуманитарных грузов затруднена, но она происходит.

По словам Гайдая. россияне уже бросают в бой устаревшие модели танков: Т-64 и даже Т-62.