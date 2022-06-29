Росіяни скинули авіабомбу на склади з гумдопомогою в Луганській області, - Гайдай

Російські військові намагалися знищити склад з гуманітарною допомогою у Луганській області за допомогою авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, росіяни продовжують спроби захоплення Лисичанська. Місто знаходиться під постійним обстрілом. Там лишається близько 15 тисяч мирних жителів.

"Авіабомба потрапила до наших складів із гумдопомогою. Майже зруйновано ангари та пошкоджено транспорт. Без жертв", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що на Луганщині один за одним вибухають склади з боєприпасами росіян, а також казарми з особовим складом ворога.

Також ми писали, що у неділю, 26 червня, українські рятувальники провели евакуацію з Лисичанська Луганської області. Вивезти вдалося шістьох людей.

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