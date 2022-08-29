Россияне из РСЗО обстреливали Днепропетровскую область: есть жертва

Российская армия из РСЗО нанесла удары по Никопольскому району, в результате чего погиб человек. Также были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативной группировки войск "Каховка" и главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
По данным военных, россияне из реактивной артиллерии с использованием кассетных снарядов несколько раз обстреляли Никопольский район. Вследствие этого 1 человек погиб, еще 5 получили ранения. Также были повреждены линия электропередач, объекты гражданской инфраструктуры и газопровод.
По информации от Лукашука, россияне били по Днепровскому и Синельниковскому районам, где утром зафиксировали разрушения домов.
Также оккупанты били по приграничным территориям Зеленодольской и Широковской общин.
Напомним, что ранее оккупанты десять раз били по Днепропетровской области.
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