Россияне из РСЗО обстреливали Днепропетровскую область: есть жертва

Российская армия из РСЗО нанесла удары по Никопольскому району, в результате чего погиб человек. Также были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативной группировки войск "Каховка" и главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

По данным военных, россияне из реактивной артиллерии с использованием кассетных снарядов несколько раз обстреляли Никопольский район. Вследствие этого 1 человек погиб, еще 5 получили ранения. Также были повреждены линия электропередач, объекты гражданской инфраструктуры и газопровод.

По информации от Лукашука, россияне били по Днепровскому и Синельниковскому районам, где утром зафиксировали разрушения домов.

Также оккупанты били по приграничным территориям Зеленодольской и Широковской общин.