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Россияне из РСЗО обстреливали Днепропетровскую область: есть жертва

Фото: россияне из РСЗО обстреливали Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия из РСЗО нанесла удары по Никопольскому району, в результате чего погиб человек. Также были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативной группировки войск "Каховка" и главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По данным военных, россияне из реактивной артиллерии с использованием кассетных снарядов несколько раз обстреляли Никопольский район. Вследствие этого 1 человек погиб, еще 5 получили ранения. Также были повреждены линия электропередач, объекты гражданской инфраструктуры и газопровод.

По информации от Лукашука, россияне били по Днепровскому и Синельниковскому районам, где утром зафиксировали разрушения домов.

Также оккупанты били по приграничным территориям Зеленодольской и Широковской общин.

Напомним, что ранее оккупанты десять раз били по Днепропетровской области.

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