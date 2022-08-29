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Росіяни з РСЗВ обстрілювали Дніпропетровську область: є жертва

Фото: Росіяни з РСЗВ обстрілювали Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія з РСЗВ завдала ударів по Нікопольському району, внаслідок чого загинула людина. Також були зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного угруповання військ "Каховка" та очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За даними військових, росіяни з реактивної артилерії із використанням касетних снарядів декілька разів обстріляли Нікопольський район. Внаслідок цього 1 людина загинула, ще 5 отримали поранення. Також були пошкоджені лінія електропередач, об’єкти цивільної інфраструктури та газогін.

За інформацією від Лукашука, росіяни били по Дніпровському та Синельниківському районам, де вранці зафіксували руйнування будинків.

Також окупанти били по прикордонним територіям Зеленодольської та Широківської громад.

Нагадаємо, що раніше окупанти десять разів били по Дніпропетровській області.

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