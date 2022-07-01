Россияне разрушают Лисичанск каждую секунду: возможна ли эвакуация

"Пока эвакуация из Лисичанска невозможна. Мы просим людей находиться в укрытиях, ведь обстрелы мощные и продолжаются без остановки. Город разрушается каждую секунду", - пишет Гайдай.

По его словам, жилые дома и инфраструктура постоянно горят через вражеские попадания.

"Тушить пожары в таких условиях очень сложно. Вчера также было два крупных пожара в двух торговых центрах", - сообщил Гайдай.

Между тем по его словам, на оккупированных территориях россияне начали массовый грабеж имущества.

В частности, они вывозят оборудование из шахты "Родина", находящейся в Золотом.

Напомним, по данным Генштаба, войска противника основные усилия сосредоточили на окружении войск ВСУ в Лисичанском районе с юга и запада.

Добавим, как сообщил глава области, риск окружения города есть, но ВСУ контролируют ситуацию.

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