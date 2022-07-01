ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне разрушают Лисичанск каждую секунду: возможна ли эвакуация

Новина українською →
Лисичанск, Пятница 01 июля 2022 09:02
Россияне разрушают Лисичанск каждую секунду: возможна ли эвакуация Фото: эвакуировать людей из Лисичанска пока невозможно (gettyimages.com)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают активно разрушать Лисичанск, постоянно обстреливая его. По состоянию на сейчас эвакуация из города невозможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Пока эвакуация из Лисичанска невозможна. Мы просим людей находиться в укрытиях, ведь обстрелы мощные и продолжаются без остановки. Город разрушается каждую секунду", - пишет Гайдай.

По его словам, жилые дома и инфраструктура постоянно горят через вражеские попадания.

"Тушить пожары в таких условиях очень сложно. Вчера также было два крупных пожара в двух торговых центрах", - сообщил Гайдай.

Между тем по его словам, на оккупированных территориях россияне начали массовый грабеж имущества.

В частности, они вывозят оборудование из шахты "Родина", находящейся в Золотом.

Напомним, по данным Генштаба, войска противника основные усилия сосредоточили на окружении войск ВСУ в Лисичанском районе с юга и запада.

Добавим, как сообщил глава области, риск окружения города есть, но ВСУ контролируют ситуацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лисичанск эвакуация
NEWS
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков