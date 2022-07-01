Росіяни руйнують Лисичанськ щосекунди: чи можлива евакуація
Російські війська продовжують активно руйнувати Лисичанськ, постійно обстрілюючи його. Станом на зараз евакуація з міста неможлива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
"Поки що евакуація з Лисичанська неможлива. Ми просимо людей знаходитися в укриттях, адже обстріли потужні та тривають без зупинки. Місто руйнується щосекунди", - пише Гайдай.
За його словами, житлові будинки та інфраструктура постійно палають через ворожі влучання.
"Гасити пожежі в таких умовах дуже складно. Вчора також було дві великих пожежі у двох торговельних центрах", - повідомив Гайдай.
Тим часом за його словами, на окупованих територіях росіяни почали масовий грабіж майна.
Зокрема, вони вивозять обладнання з шахти "Родіна", що знаходиться в Золотому.
Нагадаємо, за даними Генштабу, війська противника основні зусилля зосередили на оточенні військ ЗСУ в Лисичанському районі з півдня і заходу.
Додамо, як повідомив очільник області, ризик оточення міста є, але ЗСУ контролюють ситуацію.
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