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Росіяни руйнують Лисичанськ щосекунди: чи можлива евакуація

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Лисичанськ, П'ятниця 01 липня 2022 09:02
Росіяни руйнують Лисичанськ щосекунди: чи можлива евакуація Фото: евакуювати людей з Лисичанська поки неможливо (gettyimages.com)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують активно руйнувати Лисичанськ, постійно обстрілюючи його. Станом на зараз евакуація з міста неможлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Поки що евакуація з Лисичанська неможлива. Ми просимо людей знаходитися в укриттях, адже обстріли потужні та тривають без зупинки. Місто руйнується щосекунди", - пише Гайдай.

За його словами, житлові будинки та інфраструктура постійно палають через ворожі влучання.

"Гасити пожежі в таких умовах дуже складно. Вчора також було дві великих пожежі у двох торговельних центрах", - повідомив Гайдай.

Тим часом за його словами, на окупованих територіях росіяни почали масовий грабіж майна.

Зокрема, вони вивозять обладнання з шахти "Родіна", що знаходиться в Золотому.

Нагадаємо, за даними Генштабу, війська противника основні зусилля зосередили на оточенні військ ЗСУ в Лисичанському районі з півдня і заходу.

Додамо, як повідомив очільник області, ризик оточення міста є, але ЗСУ контролюють ситуацію.

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Лисичанськ евакуація
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