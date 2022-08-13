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Россияне разместили на ЗАЭС установки для имитации "прилетов", - инженер станции

Фото: россияне имитируют "прилеты" по ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты разместили на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) артиллерийские установки для имитации "прилетов" якобы со стороны Никополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью инженера станции для "BBC News Украина".

По его словам, на ЗАЭС находится большое количество российской военной техники. Инженерные машины, "Уралы" и другой транспорт они загнали под переходные галереи. Также на территории станции иногда стоят системы "Град" с загруженным боекомплектом.

"На территории станции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, такие как свежие парогенераторы. Так вот, на нем сейчас расположены российские артиллерийские установки, которые обстреливают ЗАЭС, имитируя "прилеты" из Никополя. Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело", - отметил он.

Инженер подчеркнул, что с момента "выхода" до момента "прилета" проходит не больше трех секунд.

"Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает откуда летит и куда", - добавил он.

Он также отметил, что такие обстрелы не угрожают самой станции. Россияне требовали карты, после чего начались обстрелы, чтобы было "больно", но "не смертельно".

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что оккупанты подогнали в Энергодар самоходную артиллерийскую установку "Пион" с украинским флагом, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах ЗАЭС.

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Запорожская АЭС