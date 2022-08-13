Россияне разместили на ЗАЭС установки для имитации "прилетов", - инженер станции

По его словам, на ЗАЭС находится большое количество российской военной техники. Инженерные машины, "Уралы" и другой транспорт они загнали под переходные галереи. Также на территории станции иногда стоят системы "Град" с загруженным боекомплектом.

"На территории станции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, такие как свежие парогенераторы. Так вот, на нем сейчас расположены российские артиллерийские установки, которые обстреливают ЗАЭС, имитируя "прилеты" из Никополя. Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело", - отметил он.

Инженер подчеркнул, что с момента "выхода" до момента "прилета" проходит не больше трех секунд.

"Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает откуда летит и куда", - добавил он.

Он также отметил, что такие обстрелы не угрожают самой станции. Россияне требовали карты, после чего начались обстрелы, чтобы было "больно", но "не смертельно".