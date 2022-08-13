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Росіяни розмістили на ЗАЕС установки для імітації "прильотів", - інженер станції

Фото: росіяни імітують "прильоти" по ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти розмістили на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) артилерійські установки для імітації "прильотів" нібито з боку Нікополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю інженера станції для "BBC News Україна".

За його словами, на ЗАЕС знаходиться велика кількість російської військової техніки. Інженерні машини, "Урали" та інший транспорт вони загнали під перехідні галереї. Також на території станції іноді стоять системи "Град" із завантаженим боєкомплектом.

"На території станції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, такі як свіжі парогенератори. Так от, на ньому зараз розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи "прильоти" з Нікополя. Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід звідти і куди прилетіло", - зазначив він.

Інженер підкреслив, що з моменту "виходу" до моменту "прильоту" проходить не більше трьох секунд.

"Кожен із співробітників ЗАЕС це бачив і чув. І знає звідки летить і куди", - додав він.

Він також зазначив, що такі обстріли не загрожують самій станції. Росіяни вимагали карти, після чого почалися обстріли, щоб було "боляче", але "не смертельно".

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що окупанти підігнали в Енергодар самохідну артилерійську установку "Піон" з українським прапором, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах ЗАЕС.

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