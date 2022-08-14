UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне разграбили планетарий в Херсоне и снесли два памятника в области

Фото: Херсонский планетарий (wikipedia.org)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты изъяли имущество Херсонского планетария. А также снесли два украинских памятника в Горностаевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича.

По его словам, оккупационные власти "изъяли" имущество Херсонского планетария, и в настоящее время заведение закрыто на неопределенный срок.

"В поселке Горностаевка оккупанты подъемным краном демонтировали памятники "Ко дню независимости Украины" и "Героям Украины", - отметил Янушевич.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные захватили станции телекомпании "Норма-4" в Херсоне. В связи с этим провайдер может полностью прекратить работу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон