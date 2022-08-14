Россияне разграбили планетарий в Херсоне и снесли два памятника в области

Российские оккупанты изъяли имущество Херсонского планетария. А также снесли два украинских памятника в Горностаевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича.

"В поселке Горностаевка оккупанты подъемным краном демонтировали памятники "Ко дню независимости Украины" и "Героям Украины", - отметил Янушевич.

По его словам, оккупационные власти "изъяли" имущество Херсонского планетария, и в настоящее время заведение закрыто на неопределенный срок.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные захватили станции телекомпании "Норма-4" в Херсоне. В связи с этим провайдер может полностью прекратить работу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.