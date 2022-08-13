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Оккупанты захватили в Херсоне станции телекомпании: кабельное и интернет может исчезнуть

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Херсон, Суббота 13 августа 2022 14:54
Оккупанты захватили в Херсоне станции телекомпании: кабельное и интернет может исчезнуть Фото: оккупанты захватили в Херсоне станции телекомпании (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные захватили станции телекомпании "Норма-4" в оккупированном Херсоне. Провайдер может полностью прекратить свою работу в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Facebook.

"Захвачены станции телекомпании "Норма-4" на Таврическом и Шуменском районах. Идут попытки перехвата контроля над сетью кабельного телевидения и интернета. Возможно полное прекращение работы, просим прощения у наших абонентов", - говорится в сообщении.

Провайдер также предупредил пользователей, что в связи с обстоятельствами, оплату за интернет производить не надо.

"Из-за технических обстоятельств средства на счет поступить не смогут. Ждите дальнейших сообщений", - добавляют в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне российские военные захватили "Суспільне мовлення: Херсон".

Добавим, как объясняли в Госспецсвязи, именно российские войска имеют полный доступ и контроль над необходимым оборудованием для мобильной связи и интернета.

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