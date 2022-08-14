Росіяни розграбували планетарій в Херсоні та знесли два пам'ятники в області

Російські окупанти вилучили майно Херсонського планетарію. А також знесли два українські пам'ятники в Горностаївці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.
За його словами, окупаційна влада "вилучила" майно Херсонського планетарію, і на даний час заклад закрито на невизначений термін.
"У селищі Горностаївка окупанти підйомним краном демонтували пам'ятники "До Дня незалежності України" та "Героям України", - зазначив Янушевич.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові захопили станції телекомпанії "Норма-4" у Херсоні. У зв'язку з цим провайдер може повністю припинити роботу.
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