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Росіяни розграбували планетарій в Херсоні та знесли два пам'ятники в області

Фото: Херсонський планетарій (wikipedia.org)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти вилучили майно Херсонського планетарію. А також знесли два українські пам'ятники в Горностаївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

За його словами, окупаційна влада "вилучила" майно Херсонського планетарію, і на даний час заклад закрито на невизначений термін.

"У селищі Горностаївка окупанти підйомним краном демонтували пам'ятники "До Дня незалежності України" та "Героям України", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові захопили станції телекомпанії "Норма-4" у Херсоні. У зв'язку з цим провайдер може повністю припинити роботу.

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Херсон