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Россияне разбомбили психоневрологический интернат в Днепропетровской области

Фото: оккупанты уничтожили психоневрологический интернат (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Российские военные днем 19 августа из "Градов" обстреляли Мировскую громаду Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате удара серьезно пострадала территория психоневрологического интерната, его здание разрушено. К счастью, никто из пациентов не пострадал, они заблаговременно были эвакуированы. Кроме того, в громаде повреждено пять частных домов.

Ранее мы писали, что российские военные сегодня атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 19 августа, российская армия накрыла огнем сразу три района Днепропетровской области - Криворожский, Синельниковский и Никопольский.

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