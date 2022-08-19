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Оккупанты после обеда обстреляли Никопольский район: что известно

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Днепр, Пятница 19 августа 2022 15:53
Оккупанты после обеда обстреляли Никопольский район: что известно Фото: оккупанты после обеда обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 19 августа, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской области Валентина Резниченко.

"Пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Марганца. Предварительно ранены два человека. Это 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Оба в больнице", - рассказал он.

По словам Резниченко, в городе есть разрушения зданий.

"Выведена из строя линия электропередач. Ударил враг и по Мировской общине. Последствия выясняются", - добавил он.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 19 августа, российская армия ночью накрыла огнем сразу три района Днепропетровской области - Криворожский, Синельниковский и Никопольский.

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