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Росіяни розбомбили психоневрологічний інтернат у Дніпропетровскій області

Фото: окупанти знищили психоневрологічний інтернат (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські військові вдень 19 серпня з "Градів" обстріляли Міровську громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

В результаті удару серйозно постраждала територія психоневрологічного інтернату, його будівля зруйнована. На щастя, ніхто з пацієнтів не постраждав, вони завчасно були евакуйовані. Крім того, в громаді пошкоджено п'ять приватних будинків.

Раніше ми писали, що російські військові сьогодні атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранення отримали чотири людини.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю, 19 серпня, російська армія накрила вогнем відразу три райони Дніпропетровської області - Криворізький, Синельниківський і Нікопольський.

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