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Россияне пытаются продвинуться в Донецкой области, но ВСУ дают им отпор, - Генштаб

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Среда 14 сентября 2022 18:32
Россияне пытаются продвинуться в Донецкой области, но ВСУ дают им отпор, - Генштаб Фото: россияне пытаются продвинуться в Донецкой области, но ВСУ дают им отпор (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются продвинуться в Донецкой области, однако украинские военные дают им достойный отпор. Так, в течение дня были отражены вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Россияне продолжают терроризировать гражданское население Украины, нарушая законы и обычаи ведения войны. От авиационных и ракетных ударов противника пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого пруда, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи. Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. Всего, в течение 14 сентября, было совершено 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из РСЗО.

При этом сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На Северском направлении захватчики обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка и Блесна Черниговской области и Степное и Нововасильевка Сумской области.

На Харьковском направлении значительно снизилась интенсивность вражеских обстрелов. Однако огневому воздействию подверглись населенные пункты Басово и Купянск.

На других направлениях россияне совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое;
  • на Авдеевском направлении -Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Запорожском направлении - населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времевка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки;
  • на Южнобугском направлении - в районах населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Мухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

Сообщается, что морально-психологическое состояние противника крайне низкое из-за больших потерь. Командование подразделений вражеских войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Из-за этого до 50 мобилизованных военнослужащих из Горловки написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

На Донецком направлении россияне не оставляют попыток продвинуться вглубь нашей территории. Украинские военные отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорськ, Зайцевое, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

В течение 14 сентября, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 11 ударов - поражено 6 позиций и мест скопления живой силы и техники оккупантов, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, а также сбит один самолет противника.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники захватчиков.

Кроме того, подтверждено уничтожение четырех РСЗО "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября и продовольственного склада врага в Докучаевске.

Напомним, украинские защитники уже освободили более 388 населенных пунктов и деоккупировали 8,5 тысяч квадратных километров Харьковской области.

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