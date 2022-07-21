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Россияне пытаются наступать на Бахмут, местные их "встречают", - Гайдай

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Донбасс, Четверг 21 июля 2022 09:09
Россияне пытаются наступать на Бахмут, местные их "встречают", - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области, вероятно, не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного российской артиллерией. Враг продолжает наносить массированные удары, чтобы продвинуться вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Обстрелы очень плотные. Прекращаются только, когда "устает "металл", - отметил Гайдай.

По его словам, населенные пункты, в которых наши защитники держат оборону на востоке, вчера подверглись двум мощным ракетным ударам, четырем длительным артиллерийским атакам, пять обстрелам из минометов, переживают последствия танкового наступления.

"Оккупанты пытаются развить наступление на Бахмут, но на их пути не степь, и никто приветливо не встречает незваных гостей. В каждом, даже маленьком, населенном пункте россиянам оказывают достойное сопротивление", - подчеркнул Гайдай.

Глава области рассказал, враг применяет привычную для себя тактику массированного артиллерийского огня и бомбовых ударов, использует все доступные виды оружия, чтобы продвинуться вперед.

Также россияне организовали несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел. Добавились разрушения в Верхнекаменском. С воздуха в очередной раз обстреляна Белогоровка.

"Чтобы избежать всеобщей мобилизации и негативных настроений в РФ, враг продолжает использовать нетрадиционные источники накопления боевой силы. Принудительная мобилизация продолжается, к примеру, на Старобельщине", - сообщил Гайдай.

Он рассказал, что мужчины прячутся, кто-то пытается под любым предлогом уехать, но "билеты" на фронт местное население получает.

"Почему-то большинство из них было уверено, что их это не коснется и оружие в руки насильственно давать никто не будет. Но они имеют дело с россиянами, где не спрашивают о желании и не смотрят на состояние здоровья - им нужна только живая сила", - добавил глава ОВА.

Напомним, что оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов есть погибший и раненые, а также уничтожены две школы и столько же заводов.

Добавим, по данным ISW, наступление на востоке позволит оккупантам незначительно продвинуться к северо-востоку от шоссе E40, но, вероятно, завершится до того, как они смогут захватить Славянск, или Бахмут.

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