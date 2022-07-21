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В ISW сообщили, чем может завершиться новое наступление оккупантов в Донецкой области

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Киев, Четверг 21 июля 2022 02:53
В ISW сообщили, чем может завершиться новое наступление оккупантов в Донецкой области Фото: наступление армии РФ может завершиться оккупацией Славянска и Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новое наступление оккупантов может обеспечить ограниченное продвижение на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40, но, вероятно, завершится оккупацией Славянска или Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

За последние несколько недель войска РФ не добились значительных успехов в направлении Славянска, и продолжают снижать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области. В частности, российские войска пытались взять Северск после захвата Лисичанска, но по состоянию на 20 июля до сих пор не достигли города.

Также оккупанты не смогли начать прямые атаки на Бахмут и в значительной степени увязли в боях за небольшие поселения к востоку и югу от него. Усилия по наступлению на Славянск прекратились, и в течение нескольких недель не было достигнуто никаких значительных успехов.

Возобновление активного наступления оккупантов после краткой оперативной паузы еще не привело к значительному продвижению вперед, хотя возможно, что восстановление сил может принести ограниченные успехи в ближайшие дни или недели. Российские войска сейчас с трудом передвигаются по относительно малонаселенной и открытой местности.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным американского Института изучения войны, на текущем этапе войны Москва не будет отдавать приоритет захвату Славянска, а сосредоточится на захвате Северска и Бахмута.

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