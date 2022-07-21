Росіяни намагаються наступати на Бахмут, місцеві їх "зустрічають", - Гайдай

В Луганській області, ймовірно, не залишилося жодного квадратного метру землі, не ураженого російською артилерією. Ворог продовжує завдавати масованих ударів, аби просунутися вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Обстріли дуже щільні. Припиняються лише, коли "втомляється" метал", - зазначив Гайдай.

За його словами, населені пункти, в яких наші захисники тримають оборону на сході, вчора зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох тривалих артилерійських атак, п’ятьох обстрілів із мінометів, переживають наслідки танкового наступу.

"Окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але на їх шляху не степ, і ніхто привітно не зустрічає незваних гостей. В кожному, навіть маленькому, населеному пункті росіянам чинять гідний опір", - підкреслив Гайдай.

Очільник області розповів, ворог застосовує звичну для себе тактику масованого артилерійського вогню, бомбових ударів, використовує всі доступні типи зброї, аби просунутися вперед.

Також росіяни організували декілька спроб штурму із різних боків із району Лисичанська та навколишніх сіл. Додалися руйнування у Верхньокам’янському. З повітря вкотре обстріляна Білогорівка.

"Аби уникнути загальної мобілізації та негативних настроїв в РФ, ворог продовжує використовувати нетрадиційні джерела накопичення бойової сили. Примусова мобілізація триває, до прикладу, на Старобільщині", - повідомив Гайдай.

Він розповів, що чоловіки ховаються, дехто намагається під будь-яким приводом виїхати, але "квитки" на фронт місцеве населення отримує.

"Чомусь більшість з них була упевнена, що їх це не торкнеться і зброю в руки насильницько давати ніхто не буде. Але ж вони мають справу із росіянами, де не запитують про бажання і не дивляться на стан здоров’я - їм потрібна лише жива сила", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що окупанти в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті ударів є загиблий і поранені, а також знищені дві школи і стільки ж заводів.

Додамо, за даними ISW, наступ на сході дозволить окупантам незначно просунутися на північний схід від шосе E40, але, ймовірно, завершиться до того, як вони зможуть захопити Слов'янськ, або Бахмут.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.