Россияне пытают работников ЗАЭС. Омбудсмен призвал ускорить направление миссии на станцию

На Запорожскую АЭС нужно как можно быстрее направить миссию безопасности, территорию объекта следует демилитаризовать, а также предоставить гарантии безопасности персоналу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

Уголовное преследование работников ЗАЭС

Он напомнил, что, по сообщениям российских СМИ оккупационные войска задержали двух сотрудников ЗАЭС за якобы сотрудничество с ВСУ. Также в Росгвардии заявили, что с марта таких "нарушителей" было 26 человек.

Лубинец отметил, что задержанных обвиняют в передаче информации о передвижении и расположении российской военной техники по территории Запорожской АЭС.

Он написал, что российское руководство не стесняется говорить миру о том, что они осуществляют ядерный терроризм и размещают военную технику на территории действующей атомной станции.

"Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркиваю, что никакого нарушения норм украинского законодательства или международного права работниками атомной станции не осуществляется. Это украинская атомная станция на которой работают украинские атомщики, которые вольны общаться со всеми, кто может обеспечить сохранение целостности атомной станции", - подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что работники продолжают выполнять работу для предотвращения экологической катастрофы несмотря на безумное давление, которое осуществляют по отношению к ним россияне.

Он напомнил, что из-за захвата россиянами станции ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

"Оккупанты задерживают, пытают и убивают работников Запорожской АЭС. Это является не только военным преступлением в отношении мирного населения, но и нарушением принципов ядерной безопасности, одним из которых является именно сохранение целостности команды которая отвечает за объект", - написал омбудсмен.

Персонал ЗАЭС в заложниках

После захвата ЗАЭС оккупантами персонал стал заложником. Десятки людей были похищены и их дальнейшая судьба неизвестна.

3 августа аквалангиста станции Андрея Гончарука с многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы доставили в больницу Энергодара. Он умер, так и не выйдя из комы, от значительных травм после жестокого избиения за то что не хотел сотрудничать с оккупантами.

Персонал также страдает от постоянных вражеских обстрелов города. 14 августа от обстрелов погиб мастер цеха Марко Максим, 23 августа от полученных ранений скончался слесарь цеха тепловой автоматики Владислав Митин.

"Поэтому я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в очередной раз призываю генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество ускорить направление безопасности миссии на Запорожскую АЭС, демилитаризовать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персонала для обслуживания станции", - написал он.