Росіяни катують працівників ЗАЕС. Омбудсмен закликав прискорити направлення місії на станцію

На Запорізьку АЕС потрібно якнайшвидше направити безпекову місію, територію об’єкта слід демілітаризувати, а також надати гарантії безпеки персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця .

Кримінальне переслідування працівників ЗАЕС

Він нагадав, що, за повідомленнями російських ЗМІ, окупаційні війська затримали двох співробітників ЗАЕС за нібито співпрацю із ЗСУ. Також у Росгвардії заявили, що із березня таких "порушників" було 26 осіб.

Лубінець зазначив, що затриманих звинувачують у передачі інформації про пересування та розташування російської військової техніки по території Запорізької АЕС.

Він написав, що російське керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову технику на території працюючої атомної станції.

"Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголошую, що жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівниками атомної станції не здійснюється. Це українська атомна станція на якій працюють українські атомщики, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції", - наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що працівники продовжують виконувати роботу задля запобіганню екологічної катастрофи попри шалений тиск, якій здійснюють до них росіяни.

Він нагадав, що через захоплення росіянами станції ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

"Окупанти затримують, катують та вбивають працівників Запорізької АЕС. Це є не тільки воєнним злочином відносно мирного населення, але й порушенням принципів ядерної безпеки, одним з яких є саме збереження цілісності команди яка відповідає за об’єкт", - написав омбудсмен.

Персонал ЗАЕС у заручниках

Після захоплення ЗАЕС окупантами персонал став заручником. Десятки людей були викрадені і їхня подальша доля невідома.

3 серпня аквалангіста станції Андрія Гончарука з численними тілесними ушкодженнями у стані коми доставили до лікарні Енергодару. Він помер, так і не вийшовши з коми, від значних травм після жорстокого побиття за те що не хотів співпрацювати з окупантами.

Персонал також страждає від постійних ворожих обстрілів міста. 14 серпня від обстрілів загинув майстер цеху Марко Максим, 23 серпня від отриманих поранень помер слюсар цеху теплової автоматики Владислав Мітін.

"Тому я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вкотре закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції", - написав він.