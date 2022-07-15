Россияне пытались захватить Богородичное, а ВСУ отбили ряд штурмов: ситуация на фронте

на Волынском и Полесском направлениях в белорусском небе было замечено дежурство российского самолета-разведчика А-50У, остается угроза ракетных ударов из Беларуси;
на Северском направлении оккупанты обстреливали территории Сумской области, а с целью сковывания действий ВСУ россияне держат в Курской и Брянской областях до четырех БТГр;
на Слобожанском направлении оккупанты из артиллерии обстреливали Харьков и населенные пункты Харьковской области, попытались захватить Богородичное, но получили отпор;
на Донецком направлении пытались установить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск и наступать в направлении Нагорного и Белогоровки, в результате понесли потери и отступили; несколько раз оккупанты пытались улучшить свое положение на направлениях Николаевка-Спорный, Мироновка-Углегорская ТЭС и Возрождение-Вершина, но получили отпор и отступили;
на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне понесли значительные потери и отступили при попытке улучшить свое положение на направлениях Сладкое-Водяное, Владимировка-Водяное, Егоровка-Павловка;
на Южнобугском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения;
в акватории Черного моря россияне удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.
Кроме того, противник продолжает применять свои беспилотники для ведения разведки на участках фронта. Беспилотники были замечены на Южнобугском направлении, в районах Павлограда и Покровска, а также Малой Токмачки.