Россияне пытались захватить Богородичное, а ВСУ отбили ряд штурмов: ситуация на фронте

Идут 142 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. Оккупанты продолжают попытки наступления на разных участках фронта, но получают отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, противник продолжает применять свои беспилотники для ведения разведки на участках фронта. Беспилотники были замечены на Южнобугском направлении, в районах Павлограда и Покровска, а также Малой Токмачки.

Что происходило на фронте сегодня, 15 июля:

Напомним, министр обороны Алексей Резников считает, что войну с Россией можно завершить до конца года, но есть определенное условие.

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