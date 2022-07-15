Росіяни намагалися захопити Богородичне, а ЗСУ відбили низку штурмів: ситуація на фронті

Триває 142 доба повномасштабного російського вторгнення в Україну. Окупанти продовжують спроби наступу на різних ділянках фронту, але отримують відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, противник продовжує застосовувати свої безпілотники для ведення розвідки на ділянках фронту. Безпілотники були помічені на Південнобузькому напрямку, в районах Павлограда та Покровська, а також Малої Токмачки.

Що відбувалося на фронті сьогодні, 15 липня:

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що війну з Росією можна завершити до кінця року, але є певна умова.

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