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Россияне пытались нанести авиаудар по Одесской области: ракету сбили над морем

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 18:27
Россияне пытались нанести авиаудар по Одесской области: ракету сбили над морем Фото: военные РФ пытались обстрелять Одесскую область (wikipedia.org)
Автор: Евгений Прокопенко

Военные РФ пытались обстрелять Одесскую область. Они выпустили из самолета Су-35 ракету воздушного базирования Х-31, ее над морем сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Как отметили в командовании, 6 июля россияне пытались нанести по Одесской области ракетный удар.

"Благодаря удачной работе ПВО ракету удалось сбить над морем". - говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинская ПВО сбила три ракеты, которые летели в направлении Черноморска и Очакова.

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