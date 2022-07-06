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Росіяни намагались завдати авіаудару по Одеській області: ракету збили над морем

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Україна, Середа 06 липня 2022 18:27
Росіяни намагались завдати авіаудару по Одеській області: ракету збили над морем Фото: військові РФ намагалися обстріляти Одеську область (wikipedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Військові РФ намагалися обстріляти Одеську область. Вони випустили з літака Су-35 ракету повітряного базування Х-31, її над морем збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Як зазначили в командуванні, 6 липня росіяни намагалися завдати по Одеській області ракетного удару.

"Завдяки вдалій роботі ППО ракету вдалося збити над морем". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українська ППО збила три ракети, які летіли в напрямку Чорноморська та Очакова.

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