"Вторжения не должно было быть". Россияне в Украине сжигают свои паспорта

Россияне, проживающие в Украине, публично сжигают свои паспорта в знак осуждения безосновательной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований .

ГБР системно проверяет граждан России на предмет их возможной причастности к деятельности диверсионно-разведывательных групп. Отмечается, что большинство россиян, живущих в Украине, осуждают безосновательную агрессию России против Украины.

Например, житель Одессы в знак протеста публично сжег свой российский паспорт, чтобы никогда не иметь ничего общего с оккупантами.

"Я не поддерживаю политику России. Категорически против того, что началось 24 февраля этого года и все, что делает РФ на территории Украины. Вторжения не должно было быть. Я считаю, что этот паспорт гражданина России мне не нужен", - отметил парень.