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"Вторгнення не мало бути". Росіяни в Україні спалюють свої паспорти

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Україна, Середа 08 червня 2022 16:20
"Вторгнення не мало бути". Росіяни в Україні спалюють свої паспорти Фото: ДБР повідомляє, що росіяни в Україні спалюють свої паспорти (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росіяни, які проживають в Україні, публічно спалюють свої паспорти у знак засудження безпідставноъ агресія Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

ДБР системно перевіряє громадян Росії щодо їхньої можливої причетності до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Зазначається, що більшість росіян, які живуть в Україні, засуджують безпідставну агресію Росії проти України.

Наприклад, мешканець Одеси на знак протесту публічно спалив свій російський паспорт, щоб ніколи не мати нічого спільного з окупантами.

"Я не підтримую політику Росії. Категорично проти того, що почалось 24 лютого цього року та все, що робить РФ на території України. Вторгнення не мало бути. Я вважаю, що цей паспорт громадянина Росії мені не потрібен", - зазначив хлопець.

Як повідомлялося, на білоруському кордоні прикордонники затримали російського військового з українським паспортом.

Окрім цього, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає безперспективною роздачу російських паспортів на тимчасово окупованих територіях.

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