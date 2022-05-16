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Россияне проводят "фильтрацию" в каждом оккупированном городе, - Денисова

Фото: россияне проводят "фильтрацию" в каждом оккупированном городе (Униан)
Автор: Евгений Прокопенко

"Фильтрацию" прошли уже более 37 тысяч украинцев. Сейчас эту процедуру также проходят люди, которые были принудительно депортированы в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Для" особо опасных "в идеологическом понимании и" неблагонадежных "украинцев" фильтрация " становится постоянной - люди вынуждены ее проходить каждые три дня.

Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в нечеловеческих условиях, унижают и пытают.

Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации.

Идеи "неполноценности" украинского народа, второсортности, искусственности украинской государственности-составляющие украиноненавистнической идеологии, которую годами сращивала российская пропаганда и которой сегодня политическое и военное руководство рф оправдывает уничтожение украинцев.

Любое принуждение физического или морального порядка к гражданскому населению, в частности с целью получения от них или от третьих лиц каких-то сведений, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

Напомним, оккупанты отправляют мариупольцев, которые не прошли фильтрацию на территорию Донецкой области. Там удерживают всех родных военных, бывших правоохранителей, активистов, журналистов и "подозрительных" людей.

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