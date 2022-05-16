Росіяни проводять "фільтрацію" у кожному окупованому місті, - Денісова

Для "особливо небезпечних" в ідеологічному розумінні та "неблагонадійних" українців "фільтрація" стає постійною - люди змушені її проходити кожні три дні.

Громадян України допитують, ретельно оглядають, при цьому утримують в нелюдських умовах, принижують і катують.

Це не просто дискримінація українців за ознакою національності, це один із елементів тотального геноциду нашої нації.

Ідеї "меншовартості" українського народу, другосортності, штучності української державності - складові україноненависницької ідеології, яку роками зрощувала російська пропаганда і якою сьогодні політичне і військове керівництво рф виправдовує знищення українців.

Будь-який примус фізичного чи морального порядку до цивільного населення, зокрема з метою отримання від них або від третіх осіб якихось відомостей, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни.