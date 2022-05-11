Колония или "Изоляция". Стало известно, куда вывозят мариупольцев, не прошедших фильтрацию

Оккупанты отправляют мариупольцев, которые не прошли фильтрацию, на территорию Донецкой области. Там удерживают всех родных военных, бывших правоохранителей, активистов, журналистов и "подозрительных" людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Всех кого оккупанты признали "неблагонадежными" в фильтрационных лагерях, отправляют в:

бывшей исправительной колонии №52 в с. Еленовка Донецкой области;

в тюрьму "Изоляция" в Донецке.

"Колония в Еленовке для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, НГУ и других правоохранительных органах. Здесь держат родных военных, бывших работников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, которые просто вызвали подозрение", - пишет Андрющенко.

Минимальный срок заключения 36 суток.

Условия незаконного содержания людей:

помещения тюрьмы переполнены;

плановый лимит колонии составляет до 850 человек, однако там содержат не менее 3 тысяч украинцев;

из-за большого количества удерживаемых, в помещении нет возможности где лечь;

в день выдают баклажку воды на десятки человек;

кормят не каждый день;

туалет раз в сутки;

прогулок под открытым небом не предусмотрено;

регулярные угрозы, пытки;

"Кому повезло, по истечению 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Какие именно точно свидетели указать не могут, но допускают что "о сотрудничестве". Массовые случаи исчезновения людей после допросов. Свидетели предполагают, что "судачат" о переводе в другую, более жесткую тюрьму (тюрьмы "Изоляция", - ред.)", - добавил Андрющенко.