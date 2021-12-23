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Россияне проведут масштабные учения десантников в Крыму

Автор: Ольга Белей

Россияне намерены провести масштабные учения десантников в оккупированном Крыму и Краснодарском крае. Всего в них будет задействовано более 1 200 российских военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Учения стартуют сегодня на крымском военном полигоне "Опук". Как отметили в МО РФ, будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов", - пишет издание, добавляя при этом, что "военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях".

Кроме того, в рамках учений будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения, которые пройдут при огневой поддержке армейской авиации (вертолеты Ми-35).

Учения в Краснодарском крае начнутся 24 декабря. Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона".

Всего в учениях будет задействовано более 1 200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники.

Напомним, недавно Россия провела танковые военные учения со стрельбами в Южном военном округе, что граничит с восточной границей Украины. Кроме того, они проходили и на территории временно оккупированного Крыма

Добавим, в конце ноября Россия провела в Черном море учения с участием 10 самолетов и боевых кораблей.

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