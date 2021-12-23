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Росіяни проведуть масштабні навчання десантників у Криму

Автор: Ольга Белей

Росіяни мають намір провести масштабні навчання десантників в окупованому Криму і Краснодарському краї. Всього в них буде задіяно понад 1 200 російських військовослужбовців і понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Навчання стартують сьогодні на Кримському військовому полігоні "Опук". Як зазначили в МО РФ, будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості і прикриття військ від засобів повітряного нападу і безпілотних літальних апаратів", - пише видання, додаючи при цьому, що "військовослужбовці виконають вогневі завдання і вразять мішені на різних дальностях".

Крім того, в рамках навчань будуть відпрацьовані десантно-штурмові дії на вертольотах з метою блокування захопленого району і забезпечення швидкого наступу головних сил з'єднання, які пройдуть при вогневій підтримці армійської авіації (вертольоти Мі-35).

Навчання в Краснодарському краї почнуться 24 грудня. Десантники відпрацюють прийоми ведення бойових дій на коротких дистанціях, а також розвідувально-ударні дії артилерійським дивізіоном 2 С9 "Нона".

Всього в навчаннях буде задіяно понад 1 200 військовослужбовців і понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, нещодавно Росія провела танкові військові навчання зі стрільбами в Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України. Крім того, вони проходили і на території тимчасово окупованого Криму

Додамо, в кінці листопада Росія провела в Чорному морі навчання за участю 10 літаків і бойових кораблів.

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