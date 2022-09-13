Россияне проведут досрочный выпуск курсантов для отправки на войну в Украину, - Генштаб

Военное командование РФ пытается пополнить ряды оккупационного войска младшим офицерским составом. Для этого планируется провести досрочный выпуск курсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

"Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом. По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса "Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова" в декабре этого года", - рассказали в Генштабе.

По информации ведомства, досрочные выпуски состоятся и в других учебных заведениях Минобороны РФ.