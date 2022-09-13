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Росіяни проведуть достроковий випуск курсантів для відправки на війну в Україну, - Генштаб

Фото: росіяни проведуть достроковий випуск курсантів для відправки на війну в Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військове командування РФ намагається поповнити ряди окупаційного війська молодшим офіцерським складом. Для цього планується провести достроковий випуск курсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

"Російське військове керівництво вживає заходів щодо поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу "Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова" в грудні цього року", - розповіли в Генштабі.

За інформацією відомства, дострокові випуски відбудуться і в інших навчальних закладах Міноборони РФ.

Нагадаємо, в понеділок, 12 вересня, Генштаб доповідав, що Росія призупиняє відправку на фронт нових підрозділів через сильне збільшення числа "відмовників" серед добровольців.

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