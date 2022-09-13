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Россияне проведут досрочный выпуск курсантов для отправки на войну в Украину, - Генштаб

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Вторник 13 сентября 2022 18:59
Россияне проведут досрочный выпуск курсантов для отправки на войну в Украину, - Генштаб Фото: россияне проведут досрочный выпуск курсантов для отправки на войну в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Военное командование РФ пытается пополнить ряды оккупационного войска младшим офицерским составом. Для этого планируется провести досрочный выпуск курсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

"Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом. По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса "Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова" в декабре этого года", - рассказали в Генштабе.

По информации ведомства, досрочные выпуски состоятся и в других учебных заведениях Минобороны РФ.

Напомним, в понедельник, 12 сентября, Генштаб докладывал, что Россия приостанавливает отправку на фронт новых подразделений из-за сильного увеличения числа "отказников" среди добровольцев.

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