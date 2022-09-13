ua ru
Вт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни проведуть достроковий випуск курсантів для відправки на війну в Україну, - Генштаб

Новость на русском →
Вівторок 13 вересня 2022 18:59
Росіяни проведуть достроковий випуск курсантів для відправки на війну в Україну, - Генштаб Фото: росіяни проведуть достроковий випуск курсантів для відправки на війну в Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військове командування РФ намагається поповнити ряди окупаційного війська молодшим офіцерським складом. Для цього планується провести достроковий випуск курсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

"Російське військове керівництво вживає заходів щодо поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу "Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова" в грудні цього року", - розповіли в Генштабі.

За інформацією відомства, дострокові випуски відбудуться і в інших навчальних закладах Міноборони РФ.

Нагадаємо, в понеділок, 12 вересня, Генштаб доповідав, що Росія призупиняє відправку на фронт нових підрозділів через сильне збільшення числа "відмовників" серед добровольців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ курсант Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою