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Россияне продолжают обстреливать северную границу Украины: за сутки выпустили полсотни снарядов

Фото: россияне продолжают обстреливать северную границу Украины (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска продолжаются обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. За минувшие сутки враг выпустил по регионам полсотни снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Обстрелы Сумской области

Так, утром 13 сентября россияне со своей территории обстреляли Хотинскую общину. Там зафиксировано более десятка прилетов.

По территории Зноб-Новгородской общины россияне выпустили две мины калибра 120 мм.

Обстрелы Черниговской области

Городнянскую общину враг обстреливал из минометов и автоматического гранатомета. Всего оккупанты выпустили более трех десятков боеприпасов.

Семеновская община подверглась обстрелам из самоходных артиллерийских установок и минометов. Там зафиксировано 10 взрывов.

Напомним, этой ночью российские войска атаковали Краматорск Донецкой области. Ракеты С-300 попали в жилой сектор.

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