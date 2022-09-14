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Росіяни продовжують обстрілювати північний кордон України: за добу випустили півсотні снарядів

Фото: росіяни продовжують обстрілювати північний кордон України (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. За минулу добу ворог випустив по регіонах півсотні снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Обстріли Сумської області

Так, вранці 13 вересня росіяни зі своєї території обстріляли Хотинську громаду. Там зафіксовано більше десятка прильотів.

По території Зноб-Новгородської громади росіяни випустили дві міни калібру 120 мм.

Обстріли Чернігівської області

Городнянську громаду ворог обстрілював з мінометів та автоматичного гранатомета. Всього окупанти випустили більше трьох десятків боєприпасів.

Семенівська громада піддалася обстрілу з самохідних артилерійських установок і мінометів. Там зафіксовано 10 вибухів.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Краматорськ Донецької області. Ракети С-300 потрапили в житловий сектор.

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