UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и раненые

Фото: Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko donoda)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 9 июля, россияне нанесли ряд обстрелов по Донецкой области. Три мирных жителя погибли в результате атак оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, от обстрелов оккупантов в Марьинке погиб один человек. В Константиновке - один погибший и трое раненых в результате пяти "прилетов" по жилым массивам.

Также один погибший и один раненый в селе Переездное Звановской громады. В Светлодарской громаде еще четыре человека пострадали от атак россиян.

Кириленко добавил, что уточняется информация о жертвах в результате атаки захватчиков по Авдеевке, там зафиксировали более 10 обстрелов.

Обстрелы Донецкой области (pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Донецкой области из-за вражеских атак пять человек погибли, а еще 8 ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины