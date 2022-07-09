Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область: є загиблі і поранені

За його словами, від обстрілів окупантів у Мар'їнці загинула одна людина. У Костянтинівці - один загиблий і троє поранених в результаті п'яти "прильотів" по житлових масивах.

Також один загиблий та один поранений у селі Переїзне Званівської громади. У Світлодарській громаді ще чотири людини постраждали від атак росіян.

Кириленко додав, що уточнюється інформація про жертви в результаті атаки загарбників по Авдіївці, там зафіксували понад 10 обстрілів.

Обстріли Донецької області (pavlokyrylenko_donoda)