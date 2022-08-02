Россияне признаются родственникам, что используют фосфорные боеприпасы в Украине

Российские оккупанты в разговорах со своими родственниками не скрывают, что используют в Украине запрещенное оружие. В частности, фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР МО.

Как слышно из перехваченного разговора, российский военный говорит отцу, что они используют фосфорные боеприпасы, которые запускают из "Градов".

В их диалоге отец напомнил оккупанту, что это запрещено Конвенцией, и военный, по имени Алексей ответил: "...папа, ты знаешь сколько здесь всего используем, что запрещено впринципе".

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Стоит отметить, что применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол от 1977 года) и Конвенции о конкретных видах обычного оружия.

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никополя (Днепропетровская область), накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

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