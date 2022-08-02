ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне признаются родственникам, что используют фосфорные боеприпасы в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 02 августа 2022 15:30
Россияне признаются родственникам, что используют фосфорные боеприпасы в Украине Фото: россияне признаются родственникам, что используют фосфорные боеприпасы в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты в разговорах со своими родственниками не скрывают, что используют в Украине запрещенное оружие. В частности, фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР МО.

Как слышно из перехваченного разговора, российский военный говорит отцу, что они используют фосфорные боеприпасы, которые запускают из "Градов".

В их диалоге отец напомнил оккупанту, что это запрещено Конвенцией, и военный, по имени Алексей ответил: "...папа, ты знаешь сколько здесь всего используем, что запрещено впринципе".

Дополнительно

Стоит отметить, что применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол от 1977 года) и Конвенции о конкретных видах обычного оружия.

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никополя (Днепропетровская область), накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы