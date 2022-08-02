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Росіяни зізнаються родичам, що використовують фосфорні боєприпаси в Україні

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Україна, Вівторок 02 серпня 2022 15:30
Росіяни зізнаються родичам, що використовують фосфорні боєприпаси в Україні Фото: росіяни зізнаються родичам, що використовують фосфорні боєприпаси в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти у розмовах зі своїми родичами не приховують, що використовують в Україні заборонену зброю. Зокрема, фосфорні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР МО.

Як чути з перехопленої розмову, російський військовий каже батькові, що вони використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з "Градів".

У їх діалозі батько нагадав окупантові, що це заборонено Конвенцією, та військовий, на ім'я Олексій відповів: "О фосфор полетел...папа, ты знаешь сколько тут всего используем, что запрещено впринципе".

Додатково

Варто зазначити, що застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікополя (Дніпропетровська область), напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

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