UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне признаются в потере захваченных территорий на Херсонском направлении (перехват)

Фото: россияне признаются в потере захваченных территорий на Херсонском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные на Херсонском направлении признаются в потере захваченных территорий. Враг даже не понимает, почему так происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.

Так, военнослужащий РФ на Херсонском направлении обсуждает с девушкой последние изменения на линии фронта и не понимает почему они теряют захваченные территории.

"Ну, мы одну деревню про@балы, одну сами отдали - пока что так у нас...Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все забрали, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - говорит россиянин.

Напомним, что по данным свежих карт боев, на юге страны ВСУ продолжают перехватывать инициативу наступления. Они нарушают вражеские наземные линии связи, уничтожают базы оккупантов и склады из БК вдоль берегов Ингульца и Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойска РФВойна России против Украины