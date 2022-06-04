Россияне принудительно вывезли часть жителей Северодонецка, - ВГА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка на телемарафоне.

По его словам, до начала штурма в городе оставалось около 13 000 жителей.

"С учетом того, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно остается. За исключением небольшой части, которую оркам удалось принудительно вывезти из города на оккупированные территории", - отметил Стрюк.