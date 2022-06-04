Росіяни примусово вивезли частину жителів Сєвєродонецька, - ВГА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка на телемарафоні.

За його словами, до початку штурму в місті залишалося близько 13 000 жителів.

"З урахуванням того, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, то населення, яке було, воно залишається. За винятком невеликої частини, яку оркам вдалося примусово вивезти з міста на окуповані території", - зазначив Стрюк.