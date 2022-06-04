ВСУ перегруппировались в Северодонецке. Продолжаются попытки удержать город

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка в ходе телемарафона .

"Нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. Город остается украинским", - рассказал Стрюк.

Он также отметил, что сейчас украинские военные предпринимают все необходимые меры для того, чтобы сдержать наступление врага и оттеснить его с территории Северодонецка. По словам Стрюка, в городе идут постоянные бои, которые сопровождаются артиллерийскими обстрелами.

"Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и есть уверенность наших вооруженных сил, что все удастся", - отметил глава ВГА.