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Из-за россиян и предателей. Зачем украинцам массово выдали оружие: ответ Монастырского

Новина українською →
Киев, Пятница 26 августа 2022 16:50
Из-за россиян и предателей. Зачем украинцам массово выдали оружие: ответ Монастырского Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В первые дни российского вторжения гражданам Украины массово выдали оружие, и это стало сдерживающим фактором как для россиян, так и потенциальных предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра внутренних дел Дениса Монастырского для Washington Post, выдержки из которого цитирует пресс-служба МВД.

В частности, он прокомментировал инициативу раздать оружие украинцам, которые ранее не держали его в руках. Целью было вооружить потенциальное партизанское сопротивление.

"Этот шаг стал важным фактором сдерживания как для россиян, так и для потенциальных украинских перебежчиков. Ведь любой украинский мэр, задумавшийся об измене, понял бы, что снаружи его ждут 20 человек с оружием, и что "он и его семья будут первыми", - отметил Монастырский.

Отметим, сразу после российского вторжения министр обороны Алексей Резников призвал украинцев вступать в территориальную оборону и получить оружие для борьбы с оккупантами.

Примечательно, что только в Киеве в первые дни вторжения раздали около 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов.

А 3 марта Верховная рада в закрытом режиме легализовала выдачу огнестрельного оружия гражданским, которые готовы принимать участие в отражении агрессии Российской Федерации.

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Денис Монастырский Война России против Украины
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