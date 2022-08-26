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Через росіян і зрадників. Навіщо українцям масово видали зброю: відповідь Монастирського

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Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 16:50
Через росіян і зрадників. Навіщо українцям масово видали зброю: відповідь Монастирського Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У перші дні російського вторгнення громадянам України масово видали зброю, і це стало стримуючим фактором як для росіян, так і потенційних зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського для Washington Post, витяги з якого цитує прес-служба МВС.

Зокрема, він прокоментував ініціативу роздати зброю українцям, які раніше не тримали її в руках. Метою було озброїти потенційний партизанський спротив.

"Цей крок став важливим фактором стримування як для росіян, так і для потенційних українських перебіжчиків. Адже будь-який український мер, який задумався про зраду, зрозумів би, що зовні його чекають 20 осіб зі зброєю, і що "він і його сім'я будуть першими", - зазначив Монастирський.

Зазначимо, відразу після російського вторгнення міністр оборони Олексій Резніков закликав українців вступати в територіальну оборону і отримати зброю для боротьби з окупантами.

Примітно, що тільки в Києві в перші дні вторгнення роздали близько 25 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів.

А 3 березня Верховна рада в закритому режимі легалізувала видачу вогнепальної зброї цивільним, які готові брати участь у відбитті агресії Російської Федерації.

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Денис Монастирський Війна Росії проти України
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