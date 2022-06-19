Россияне попытались прорваться в районе Тошковки, понесли потери и отступили, - Гайдай

Сегодня россияне пытались осуществить прорыв в районе Тошковки (Луганская область), даже имели успех, но после работы украинской артиллерии - оккупанты потерпели поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он рассказал, что самая тяжелая военная ситуация в Украине - именно в Луганской области. Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, оккупанты пытаются захватить город полностью, но им это не удается, они несут массовые потери.

"Лисичанск под украинской властью, но город под постоянными российскими обстрелами. "Тихая" эвакуация продолжается, гумгрузы завозятся ежедневно", - прокомментировал Сергей Гайдай.