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Росіяни спробували прорватися в районі Тошківки, зазнали втрат і відступили, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай (Telegram.Luhanska.vtsa)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки (Луганська область), навіть мали успіх, але після роботи української артилерії - окупанти потерпіли поразку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він розповів, що найважча військова ситуація в Україні - саме у Луганській області. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, окупанти намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, вони несуть масові втрати.

"Лисичанськ під українською владою, але місто під постійними російськими обстрілами. "Тиха" евакуація триває, гумвантажі завозяться щоденно", - прокоментував Сергій Гайдай.

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили 87 російських військових і 2 склади з боєприпасами на сході країни.

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